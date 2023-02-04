Tekirdağ bunu konuşuyor: 50 liralık kazı kazandan 4 milyon lira kazandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir kişi, oynadığı 50 liralık Kazı Kazan'dan 4 milyon liralık büyük ikramiye kazandı. Kuponu satan market sahibi Muharrem Tekin, talihlinin isminin açıklanmasını istemediğini belirterek, "Talihli ev sahibi olma hayali ile aldığı kupon sayesinde ev sahibi olacak ve yaşadığı sıkıntılardan kurtulacak" dedi.

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

İlçede İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Muharrem Tekin’e ait markette, bir kişi 50 liralık 'Milyonerler Kulübü' isimli Kazı Kazan'dan satın aldı. Kuponu kazıyan kişi, kendisine 4 milyon TL'lik büyük ikramiye çıktığını fark etti. Büyük ikramiyenin talihlisi, kuponunu kontrol ettirdiği market sahibi Tekin'den isminin gizli kalmasını istedi.

AKRABALARINDAN ÇEKİNİYOR

Tekin, talihli kişinin ev sahibi olma hayaliyle Kazı Kazan oynadığını belirtti. Tekin, "Talihli ev sahibi olma hayali ile aldığı kupon sayesinde ev sahibi olacak ve yaşadığı sıkıntılardan kurtulacak. Kazanan talihli adının açıklanmasını istemiyor, akrabalarının kendisini rahatsız edeceğini bu yüzden açıklamamı istemiyor” dedi.