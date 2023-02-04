Uçuşu olanlar dikkat: THY'den İstanbul uyarısı!
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle uçuşu olanlara uyarıda bulundu.
THY, 5 Şubat Pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz."
Kaynak: Gerçek Gündem