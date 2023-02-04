BTK’dan izinsiz aramalara ceza yağdı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, vatandaşı mağdur eden aramalara ceza yağdırdı.

Son Güncelleme:
BTK’dan izinsiz aramalara ceza yağdı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik yapılan izinsiz aramalar hakkında bir süredir yürütülen idari süreç tamamlandı.

Kamuoyunda 'istenmeyen arama' olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramaları ile ilgili, işletmecilerin alt bayilik/acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı bir şekilde inceleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen 15 işletmeciye ceza yağdırdı.

51,5 MİLYON TL İDARİ CEZA

Vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen firmalara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan karar ile değişik tutarlarda olmak üzere toplamda yaklaşık 51,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Patates haşlaması yaparken yapılan hata... Zehirleme riski var Patates haşlaması yaparken yapılan hata... Zehirleme riski var
Kılıçdaroğlu'nun zor anları: Aniden fenalaşıp yere yığıldı, tutunarak yardım istedi Kılıçdaroğlu'nun zor anları: Aniden fenalaşıp yere yığıldı, tutunarak yardım istedi
Çamaşır yıkarken dikkat edilmeyen hata! Kıyafetlere zarar veriyor Çamaşır yıkarken dikkat edilmeyen hata! Kıyafetlere zarar veriyor
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması: Endişe ediyoruz Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması: Endişe ediyoruz
ÇOK OKUNANLAR
9 yıllık araştırma sonuçlandı: Milyonlarca kişinin kullandığı ilaçta büyük tehdit 9 yıllık araştırma sonuçlandı: Milyonlarca kişinin kullandığı ilaçta büyük tehdit
Kulüplerden peş peşe açıklamalar: Galatasaray'dan ezeli rakiplerine çağrı Kulüplerden peş peşe açıklamalar: Galatasaray'dan ezeli rakiplerine çağrı
AKOM gün ve saat verdi: İstanbul'a kar ve fırtına geliyor! AKOM gün ve saat verdi: İstanbul'a kar ve fırtına geliyor!
Tablo açıklandı: EYT'de en düşük emekli maaşı belli oldu Tablo açıklandı: EYT'de en düşük emekli maaşı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun zor anları: Aniden fenalaşıp yere yığıldı, tutunarak yardım istedi Kılıçdaroğlu'nun zor anları: Aniden fenalaşıp yere yığıldı, tutunarak yardım istedi