Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması: Endişe ediyoruz

Dün öğlen saatlerinde Osmaniye sallandı. 4.6 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Prof. Dr. Naci Görür'den Osmaniye depremi için uyarı geldi.

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Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması: Endişe ediyoruz

Sakarya Değirmendere'de meydana 3.0 büyüklüğündeki deprem korku yaratmıştı. Depremi hisseden Sakaryalılar depremin daha büyük hissettiklerini dile getirmişti. Bir vatandaş, "Çok kısa sürdü ama çok sertti 3 olduğuna emin miyiz sanki artçı gibi geliyor bana çok kütledi." demişti.

Dün öğlen saatlerinde de Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

“ENDİŞE EDİYORUZ”

Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin olduğu bölümün bir kesimi için uyarıda bulundu.

Görür, “Yarbaşı-Düziçi/Osmaniye'de 4,2 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Çelikhan-Erkenek-Maraş kesiminden endişe ediyoruz. Bu kesimi NE ucundan 2020 Elazığ depremi yükledi. Bu deprem de küçük de olsa SW ucundan zorladı. Bu uçta son deprem 1998 Adana Depremi. Sevgi..” ifadelerini kullandı.

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