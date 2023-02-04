Kılıçdaroğlu'nun zor anları: Aniden fenalaşıp yere yığıldı, tutunarak yardım istedi

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu dün Genel Merkez'deki makamında çalıştığı sırada kendisini ziyarete gelen Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut'un aniden rahatsızlanarak yere yığılması sonucu büyük üzüntü yaşadı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Nuhut'un düşerken Kılıçdaroğlu'nu tutarak yardım istediği öğrenildi. Nuhut için Genel Merkez'e ambulans çağrıldı ve Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuhut'un tansiyon sorunu yaşadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski halterci olan Nuhut, Kılıçdaroğlu'na spor konusunda uzun süredir başdanışmanlık yapıyor. Nuhut, ıluslararası başarılarından dolayı Dünya Halter Federasyonu nişanına sahip.