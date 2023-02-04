Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı; Yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu görevden alındı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Sinirlioğlu'nun yerine göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal getirildi.

Atama kararları Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. maddesine göre görevine son verildi.

Sinirlioğlu'dan boşalan koltuğa, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereği Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Sedat Önal 11 Ağustos 1963 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirdi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürüttü. 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etti. 2018 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu. Sedat Önal, Figen Önal ile evlidir.