Demirtaş'tan engellenen tweeti hakkında açıklama: 'Sıfırlama tweetimi bile sıfırlamışlar'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunana HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında ‘Kronometre sıfırlandı’ sözlerine Twitter hesabından, “Halk senin kronometreni durdurunca sıfırı görürsün” paylaşımı yaptı.

ERDOĞAN'IN TALEBİYLE ENGELLENDİ

Demirtaş’ın paylaşımına Erdoğan’ın ‘kişilik hakları zedelendiği’ iddiasıyla başvurusu üzerine engellendi.

DEMİRTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Demirtaş, erişim engeli haberinin Twitter hesabından paylaşarak açıklama yaptı.

"Vay arkadaş ya, sıfırlama tweetimi bile sıfırlamışlar! Bu kadar mı korkuyorsunuz" diye yazan Demirtaş, "Görüyorsunuz, her şeyden korkuyorlar arkadaşlar, her şeyden. Cesaretle direnmeye devam etmeli ve geri adım atmadan değişim düğmesine basmalısınız. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.