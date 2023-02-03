Demirtaş'tan engellenen tweeti hakkında açıklama: 'Sıfırlama tweetimi bile sıfırlamışlar'

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan’ın talebiyle engellenen ‘kronometre sıfırlandı’ paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
Demirtaş'tan engellenen tweeti hakkında açıklama: 'Sıfırlama tweetimi bile sıfırlamışlar'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunana HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında ‘Kronometre sıfırlandı’ sözlerine Twitter hesabından, “Halk senin kronometreni durdurunca sıfırı görürsün” paylaşımı yaptı.

ERDOĞAN'IN TALEBİYLE ENGELLENDİ

Demirtaş’ın paylaşımına Erdoğan’ın ‘kişilik hakları zedelendiği’ iddiasıyla başvurusu üzerine engellendi. 

DEMİRTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Demirtaş, erişim engeli haberinin Twitter hesabından paylaşarak açıklama yaptı.

"Vay arkadaş ya, sıfırlama tweetimi bile sıfırlamışlar! Bu kadar mı korkuyorsunuz" diye yazan Demirtaş, "Görüyorsunuz, her şeyden korkuyorlar arkadaşlar, her şeyden. Cesaretle direnmeye devam etmeli ve geri adım atmadan değişim düğmesine basmalısınız. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Selahattin Demirtaş
Son Güncelleme:
Doğuştan 3 gizemli 3 burç insanı! Onları çözmek çok zor Doğuştan 3 gizemli 3 burç insanı! Onları çözmek çok zor
Lokantacılar çorba lezzetli olsun diye içine mutlaka ekliyor.. Sizde deneyin Lokantacılar çorba lezzetli olsun diye içine mutlaka ekliyor.. Sizde deneyin
Bloomberg: Türkiye, Finlandiya’nın NATO üyeliğini önümüzdeki ay onaylayabilir " Türkiye, Finlandiya’nın NATO üyeliğini önümüzdeki ay onaylayabilir"
Yaban hayvanlarının katledilmesi Dersim'de protesto edildi Yaban hayvanlarının katledilmesi Dersim'de protesto edildi
ÇOK OKUNANLAR
Tapu sahipleri dikkat: 90 gün içinde başvuru yapmayan hakkını kaybedecek Tapu sahipleri dikkat: 90 gün içinde başvuru yapmayan hakkını kaybedecek
Anket sonuçları açıklandı: İşte il il son durum AKP'nin kalesi düştü; büyük erime anket sonuçlarına böyle yansıdı
EYT'lilerin maaşları belli oldu: Açlık sınırının altında kaldı EYT'lilerin maaşları belli oldu
Ehliyeti olanlara duyuru: 35 yaşından büyükler yaptırmak zorunda, büyük cezası var! Ehliyeti olanlara duyuru: 35 yaşından büyükler yaptırmak zorunda, büyük cezası var!
Kiralık araca kesilen trafik cezasını kim ödemeli? Yargıtay'dan karar Kiralık araca kesilen trafik cezasını kim ödemeli? Yargıtay'dan karar