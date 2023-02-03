Yaban hayvanlarının katledilmesi Dersim'de protesto edildi

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, hayvan katliamını Tunceli Valiliği önünde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Platform adına basın metnini Nurşat Yeşil okudu.

“Av” adı altında yaban hayatına dönük yapılan katliamın devam ettiğini belirten Yeşil, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihale usulleri ile yurt dışından getirilen avcılara her türlü yasal zemin sağlanmakta. Bugün kentte halkın kendi köylerine gitmelerine, yerleşmelerine dahi izin verilemezken, doğamızdaki yaban hayatına dönük katliama her türlü imkânların sağlanması bizler tarafından kabul edilemez” dedi.

"CANLILARIN KATLEDİLMESİ HALKIN İNANCINA SALDIRIDIR"

Dersim’in gerek endemik bitki türleri gerekse biyolojik çeşitlilik konusunda nesli tükenmekte olan birçok canlı türünü barındıran ender coğrafyalardan olduğuna dikkat çeken Yeşil, “Bern Sözleşmesi’ne göre çengel boynuzlu dağ keçisi, ur kekliği, yaban keçisi, ayı, keklik, yaban domuzu, vaşak alabalık gibi birçok tür nesli tehlike altında ve koruma altına alınması konusunda listeye alınmıştır. Ancak her yıl coğrafyamızda yaşayan bu canlılara dönük yasal izinlerin verilmesi ve ihalelerle sunulması bizler açısında kabul edilemez” ifadelerinde bulundu.

Yeşil, canlıların katledilmesinin yöre halkının inancına, kutsallarına saldırı olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaban familyası, Dersimlilerin inançlarında, kutsallarında ve kültürel ritüellerinde doğadaki yaşamın bütünlüğünü oluşturmaktadır. Kentte ‘av’ adı altında yapılan katliam, yaşamına, doğasına inancına ve kutsallarına yapılan bir saldırıdır. Hep beraber bütün canlıların yaşam hakkını savunalım, yaşatalım."