Bloomberg: Türkiye, Finlandiya’nın NATO üyeliğini önümüzdeki ay onaylayabilir

Bloomberg Türkiye'nin, Finlandiya’nın NATO üyeliğini önümüzdeki ay onaylayabileceğini iddia etti.

Bloomberg: Türkiye, Finlandiya’nın NATO üyeliğini önümüzdeki ay onaylayabilir

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Türkiye, Finlandiya’nın NATO üyeliğini önümüzdeki ay onaylayabilir.

Bloomberg’e isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynaklar, Erdoğan’ın Finlandiya’nın attığı güvenlik adımlarının ‘yeterli olduğu sonucuna varmaya yakın olduğunu’ söyledi.

Kaynakların aktardığına göre üyelik kabulü, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, Meclis’in mart ortasında vereceği aradan önce duyurulabilir.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dün şunları demişti: “Türkiye’nin dile getirdiği endişeleri giderdik. Onaylamak iki ülkeye, Türkiye ve Macaristan’a kalmış. Bir an önce başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz.”

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