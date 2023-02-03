Lastik işçileri insanca ücret için eylemde

Lastik -İş’in örgütlü olduğu Brisa, Pirelli, Prometeon ve Goodyear farikalarında yüzde 25 ek zam talebiyle eylemler başladı.

İşverenlerle yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmaması üzerine bugün 4 fabrikada da gündüz vardiyası çıkışında alkış eyleminin ardından ortak açıklama yapıldı.

"YOKSULLUĞUN ÜZERİNE KURULACAK BİR MUTLULUK SÖZ KONUSU OLAMAZ"

4 fabrikaya gönderilen yazıda TÜİK’ in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçekçi olmadığı bu nedenle de satın alma gücünün gerilediği ve tüm çalışanların yoksullaştığı belirtilerek “Çalışanların yoksulluğunun ve satın alma gücünün erimesinin üzerine kurulacak bir mutluluk ve barış söz konusu olamaz. Bu nedenle sendikamız tarafından talep edilen yüzde 25’lik ek zammın uygulanması konusunda en kısa zamanda gerekli girişimlerin yapılmasını ve gecikmeksizin uygulanmaya konulmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Eylemler pazartesi günü itibariyle devam edecek.