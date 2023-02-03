Demirtaş'tan Erkan Baş'a "kazak" göndermesi: Bak gerçek siyasetçiler ne halde yaşıyor, umarım utanıyorsundur

Katıldığı bir radyo programında giydiği kazak nedeniyle sosyal medyada gündem olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a bir yorum da Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

Demirtaş, Baş'ın kazağı hakkında sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Paylaştığı fotoğraflarla AKP’liler hakkındaki yolsuzluk iddialarına ve zenginleşmeye gönderme yapan Demirtaş, Baş'ı etiketleyip şu mesajı yazdı:

“Sevgili Erkan, bugünkü fiyatı 1.500 TL olan bir kazak giydiğini kahrolarak öğrendim. Oysa dünyanın bütün sosyalistleri yaz kış atletle dolaşıyor, sana yakışıyor mu? (Bence yakışıyor, açık mavisi de var mı?) Bak gerçek siyasetçiler ne halde yaşıyor, umarım utanıyorsundur.”

BAŞ'TAN DEMİRTAŞ'A YANIT

Erkan Baş'tan Demirtaş'ın mesajına esprili bir yanıt geldi. Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayan Baş, "İspatlayamam ama yemin ederim; en çok kırmızı olmasına delirdiler. Evet, ülke bu haldeyken hala o siyasetçilerin iktidar olmasından çok utanıyorum, bu utançtan en kısa sürede kurtulacağız. Açık mavisini bugün alacağım, çok yakında buluşunca veririm, eminim sana çok yakışacak" ifadelerini kullandı.