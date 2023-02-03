Sinan Ateş'in dayısı MHP'den istifa etti: 'Bildiklerimizi anlatacağız'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın göbeğinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. MHP’nin cinayetinin ardından aldığı tutum nedeniyle partiden 17 bini aşkın üye istifa ederken bir istifa da Sinan Ateş’in dayısı Mustafa Bozkurt’tan geldi.

Konuya ilişkin Sözcü’den Halil Ataş’a açıklama yapan Bozkurt, “Artık eski Türkiye’de yaşamıyoruz. Yıllarımızı verdik bir dava uğruna. Bizim arkamızda olmayan bir toplumda olmamız bize zarar verecektir. Bu düşünce ile MHP’den istifa ettim. Bağımsız meclis üyesi olarak hizmetime devam edeceğim” dedi.

“ESKİ TÜRKİYE BİTTİ”

Sinan Ateş cinayetinin artık faili cinayetlerin olmamasının mihenk taşı olduğuna vurgu yapan Bozkurt, “Sabırla bekleyeceğiz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Sinan evladımızın 40’ı mevlidini 11 Şubat Cumartesi akşam okutacağız. O güne kadar sabırla bekleyeceğiz. Ondan sonra bir şeyler açıklanamaz ise biz bildiklerimizi anlatacağız. Sokak süpürgesinin bildiği konuyu devletin irade koyucuları, kanun gözeticileri bilmiyor ise biz onlara anlatırız. Aslında gizli bir şey yok. Açık açık biliniyor. Benim kardeşim Halil İbrahim Bozkurt, ‘Bizim katilimiz mecliste’ kelimesini belki zamansız söyledi ama, aslında zamansız da değil, biz bunları biliyoruz yani. Bugün dokunulmazlıkları olanlar, yarın bizim gibi dokunur hale gelecektir. Kim bu ülkede bir suç işlemiş ise cezasını artık çekmeli. Eski Türkiye yok, eski Türkiye bitti. Sinan Ateş’te bu ülkede artık faili meçhul cinayetlerin olmamasının mihenk taşıdır.”