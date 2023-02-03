CHP Parti Meclisi 9 Şubat’ta toplanıyor, Kılıçdaroğlu’nun adaylık için “tam yetki” alması bekleniyor

CHP Parti Meclisi (PM), 9 Şubat Perşembe günü saat 12.00’de parti genel merkezinde toplanacak.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, PM gündemi “Genel Başkanın sunuşu, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları hakkında görüşme” olarak belirlendi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, PM toplantısında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu gündeme getirecek. Kılıçdaroğlu’nun Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat’ta düzenlenecek liderler zirvesi öncesinde PM’den “Altılı masaya, kendisi dahil, herhangi bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak sunabilmek” adına tam yetki alması bekleniyor.

İYİ PARTİ DIŞINDA DİĞER LİDERLER TAM YETKİ ALDI

Altılı masada İyi Parti dışında Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti’de parti kurulları, genel başkanlarını adaylık konusunda tam yetki ile yetkilendirmişti. İyi Parti’nin bu konudaki tutumunu Genel Başkan Meral Akşener’in parti kurulları ile değerlendirme yaptıktan sonra belirlemesi bekleniyor.