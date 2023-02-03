Erdoğan, yine CHP'yi hedef aldı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Restorasyonu Tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız diyen kimdi. Bu CHP'ydi. Fatih bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtı" dedi.

"YANDAŞLARINA DERS VERMEYE HAZIR MISINIZ?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Erdoğan, "Bay bay Kemal'e 14 Mayıs'ta dersini vermeye hazır mısınız. Yandaşlarına ders vermeye hazır mısınız. Ben size inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem