Bir kişi hayatını kaybetmişti: İstanbul'daki İETT kazasında şoför tutuklandı

İstanbul Bahçelievler D-100 Karayolu yan yolda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada kaldırıma çıkan otobüs, otobüs durağında bekleyen insanlara çarptı. Sözkonusu otobüs, minibüse çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüs şoförü Sefer Baldan emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcıya ifade veren şüpheli şoför çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "yaksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.