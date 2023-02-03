Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

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Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı

Çanakkale'nin Gökçeada Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Çanakkale Adliyesine getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Çetin ile S.D, E.B, R.G. ve B.B. gözaltına alınmıştı.

Zanlılar arasında başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç'nin de bulunduğu öğrenilmişti.

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