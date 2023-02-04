Erdoğan'ın afişlerini söküp dereye attılar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, pazar günü Aydın'da yapacağı miting ile ilgili yol kenarına asılan afişler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülüp, dereye atıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Erdoğan'ın afişlerini söküp dereye attılar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Aydın'da yapacağı miting ile ilgili hazırlanıp, yol kenarına yerleştirilen afişler bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüp, dereye atıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Afişlerin derede olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu AKP İncirliova İlçe Başkanlığı'na iletti. Konunun jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdoğan'ın afişlerini söküp dereye attılar - Resim : 1

AKP İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, yaşanan olaya tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Celbek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a gelişi ile asılan afişler kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce saldırıya uğramıştır. AK Parti İncirliova teşkilatı olarak afişlerimize yapılan çirkin saldırıyı ilk etapta şiddetle kınadığımızı duyurmak isteriz. Aslında daha önceden de görmeye alışık olduğumuz, muhalefetin karalayıcı, iftiracı, zarar verici bu siyaset üslubu, neredeyse her seçim döneminde karşılaştığımız tablodur. Bu bizleri pek şaşırtmadı. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun tepkinizi bu şekilde saldırarak göstermeniz sizlerin siyasi seviyenizi ortaya koymaktadır. Demokraside tepkileri göstereceğimiz tek yer sandıktır. Fakat bunu hazmedemeyenler tepkilerini afislere zarar vererek göstermektedir. Yasal işlemleri başlattık ve konunun bizzat takipçisi olacağız" dedi.

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