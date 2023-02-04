Türk Hava Yolları 238 seferini iptal etti!

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

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Türk Hava Yolları 238 seferini iptal etti!

Türk Hava Yolları(THY), İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.

THY'den yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler."

Kaynak: Gerçek Gündem

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