Şehit mezarlıklarında karekod uygulaması başlatıldı: Öz geçmişleri ve şehit oldukları yer bilgisine ulaşılabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi tarafından Amasya’ya şehit mezarlarında karekod uygulaması başlatıldı.

Şehit mezarlıklarında karekod uygulaması başlatıldı: Öz geçmişleri ve şehit oldukları yer bilgisine ulaşılabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi tarafından Amasya şehitliğinde ve ilçelerde, şehit mezarlarına uygulanan karekod uygulaması sayesinde vatandaşlar şehitlerin öz geçmişi ve nerede şehit olduklarıyla ilgili bilgilere ulaşabilecek.

Şehit mezarlıklarında karekod uygulaması başlatıldı: Öz geçmişleri ve şehit oldukları yer bilgisine ulaşılabilecek - Resim : 1

Telefon üzerinden okutulan karekod, kullanıcıyı Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü internet sitesine yönlendirerek, şehit bilgilerine ulaşılmasını sağlıyor.

Şehit mezarlıklarında karekod uygulaması başlatıldı: Öz geçmişleri ve şehit oldukları yer bilgisine ulaşılabilecek - Resim : 2

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Murat Gökhan Keskin, şehitlerin hatıralarının unutulmaması için böyle bir projeyi uygulamaya koyduklarını söyledi.

Şehit mezarlıklarında karekod uygulaması başlatıldı: Öz geçmişleri ve şehit oldukları yer bilgisine ulaşılabilecek - Resim : 3

Şehitlerin kahramanlıklarını gelecek nesillerin iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Bu kahramanlık öykülerinden bütün halkımızın, bütün ziyaret eden insanların faydalanması adına, teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerden de faydalanarak böyle bir karekod uygulamasını Amasya Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak başlatmış bulunmaktayız. Bu vesileyle şehitlerimizi ziyarete gelen misafirlerimizin şehitlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almalarını sağlamayı amaçlamaktayız. İlimiz merkez ve tüm ilçelerde bu projeyi başlatmış bulunmaktayız.”

Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama: 3 uzvunu kaybeden asker GATA'ya sevk edildiTokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama: 3 uzvunu kaybeden asker GATA'ya sevk edildiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Amasya Şehit
Vedasıyla herkesi yıkmıştı! Birce Akalay'dan sevindiren haber geldi Vedasıyla herkesi yıkmıştı! Birce Akalay'dan sevindiren haber geldi
AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem
Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Emekli maaş zamları belli oldu!
Sirke gibi keskin hafızanın sırrı 8 yiyecek! Beyni ve hafızayı fişek gibi yapıyor Sirke gibi keskin hafızanın sırrı 8 yiyecek! Beyni ve hafızayı fişek gibi yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti!
Mehmet Şimşek'ten kritik dolar kuru açıklaması: 20 TL'ye düşerdi! Şimşek'ten kritik dolar kuru açıklaması
Tuğgenerallerden insan kaçakçılığı skandalı: Para karşılığı Suriyelileri Türkiye'ye taşımışlar! Tuğgeneraller, para karşılığı Suriyelileri Türkiye'ye taşımışlar!
Reisi'nin öldüğü haberi sonrası Özgür Demirtaş'tan flaş paylaşım Reisi'nin öldüğü haberi sonrası Özgür Demirtaş'tan flaş paylaşım
13 yıllık aşk sona erdi! Zeynep Demirel ile Volkan Demirel boşanıyor Zeynep ve Volkan Demirel çiftinden kötü haber