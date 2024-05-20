Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama: 3 uzvunu kaybeden asker GATA'ya sevk edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir bağ evinde yaşanan patlamada Jandarma personeli B. M. yaralandı. Patlama sonucu 3 uzvunu kaybeden asker tedavi için helikopterle GATA'ya sevk edildi.

Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama: 3 uzvunu kaybeden asker GATA'ya sevk edildi

19 Mayıs pazar günü Tokat'ın Erbaa ilçesi Hürmüzlü Mahallesindeki bir bağ evindeki ihbara giderek yaralanan 5 jandarma personelinden B. M., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan asker, jandarmaya ait helikopter ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine (GATA) sevk edildi. B.M'nin yaşanan olayda 3 uzvunu kaybettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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