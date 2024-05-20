Korhan Berzeg'in cenaze programı belli oldu

Ekonomist Korhan Berzeg'e ait şimdiye dek bulunan tüm delillerin İstanbul Adli Tıp tarafından incelenmesi tamamlandı. Berzeg'in kesin ölüm nedeni belirlenemezken, ne zaman ve nerede defnedileceği belli oldu.

Korhan Berzeg'in cenaze programı belli oldu

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolan ve yaklaşık 1 yıl sonra kemik parçaları bulunan Ekonomist Korhan Berzeg'e ait şimdiye dek bulunan tüm delillerin İstanbul Adli Tıp tarafından incelenmesi tamamlandı.

Berzeg’in naaşı, Gönen'de 27 Mayıs Pazartesi günü Armutlu Mahalle Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

Adli Tıp’tan gelen rapordaki bilgilerde, şu ifadeler yer almıştı:

"Olay yeri özellikleri bilinmeksizin mevcut kemiklerdeki muhtemel hayvan müdahalesine bağlı doku kayıpları, ağırlık ve yoğunluk kaybı, yumuşak dokuların mevcut olmaması gibi bulgular dikkate alındığında, kesin olmamakla birlikte bulundukları tarih itibarıyla 3-12 aylık bir zaman aralığında ölmüş bir kişiye ait olabileceği, dolayısıyla mevcut postmortem bulguların 17/06/2023 tarihinde kaybolma hikayesi ile uyumlu olduğu, ancak kemiklerdeki morfolojik değişimlerin gömü şekli, hayvan müdahalesi, çevresel şartlar gibi birçok faktöre bağlı değişiklik göstermesi nedeniyle kesin ölüm zamanının tespit edilemediği, yapılan makroskopik incelemede; mevcut uzun kemiklerdeki tüm doku kayıpları ve kemik defektlerinin hayvan müdahalesi ile husulünün mümkün olduğu, olay yeri görüntüleri ile birlikte değerlendirildiğinde; üzerinde yer yer hayvan müdahalesine bağlı kemik doku defektleri mevcut olan kafatası parçalarındaki künt travmatik nitelikteki kırıkların daha ziyade yüksekten düşme sonucu meydana gelebileceği, ancak kemik doku eksiklikleri ve yumuşak dokuların mevcut olmaması sebebiyle kişinin kesin ölüm sebebinin tespit edilemediği."

Kaynak: Gerçek Gündem

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