Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Türkiye'de 10 milyon 331 bin 697 SSK'lı, 715 bin 100 Bağ-Kurlu ve 2 milyon 304 bin 714 Emekli Sandığı mensubu olmak üzere toplam 15 milyon 351 bin 511 kişi emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alıyor. Temmuz ayında yapılacak zam ise bu 15.5 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Bu kişilerin aileleri ve onlara destek olanlar da düşünüldüğünde, zamdan etkilenecek kişi sayısının çok daha yüksek olduğu görülüyor.

2024’ün ilk dört ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı yüzde 18,72 olarak belirlendi. SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklileri için Mayıs ve Haziran ayları enflasyon oranları da dikkate alındığında, Merkez Bankası’nın tahminine göre altı aylık enflasyonun yüzde 25-26 bandında olması bekleniyor. Bu oran, emekli maaş zammının belirlenmesinde kullanılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği konusunda, “Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim” açıklamasını yaptı. Ayrıca, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirtti.

Emekli Maaşlarında Refah Payı Olacak mı?

Sosyal güvenlik uzmanı İsmail Sevinç, refah payının emeklilerin enflasyon farkının üzerine alacakları ek zam anlamına geldiğini belirterek, Temmuz ayında emeklilerin yüzde 25-26 enflasyon farkının üzerine 4-5 puanlık bir ek zam alıp almayacaklarının henüz belli olmadığını ifade etti. Sevinç, örnek vererek, “12 bin TL maaş alıyorsanız, yüzde 25 zam ile 15 bin TL alacaksınız. Refah payı ile bu maaşa 500-600 TL ilave artış olabilir” dedi. En düşük emekli maaşının 10 bin TL’den 12 bin - 13 bin TL’ye çıkabileceğini tahmin etti.

Emekli Zammı Nasıl Hesaplanıyor?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon farkı kadar zam alırken, memur emeklileri enflasyon farkı artı toplu sözleşme zamı alıyor. Hükümet yasal bir düzenleme yapmazsa, şu anki duruma göre memur emeklisi aleyhine yüzde 5’lik bir fark bulunuyor. Yani SGK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25 zam alırken, memur emeklisi yüzde 20 zam alacak.

SGK uzmanı Muhammed Bayram, emeklilerin enflasyona karşı korunması gerektiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda hassasiyet gösterdiğini ve yüzde 5 puanlık bir refah artışı öngördüğünü belirtti. Bayram, "Benim öngörüm yüzde 25'e ek olarak 5 puan daha artış yapılarak, toplamda yüzde 30 civarında bir artış yapılacağı yönünde” dedi.

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ve refah payı artışı, Temmuz ayında netlik kazanacak. Bu süreçte, milyonlarca emekli ve onların aileleri yapılacak açıklamaları bekliyor.