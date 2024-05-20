AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre saat saat 12:28 sıralarında sıralarında yerin 4, 55 kilometre altında bir deprem kaydedildi. Merkez üssünün Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak belirlenen depremin büyüğü ise 4.0 olarak ölçüldü.

Elazığ'da paniğe neden olan deprem çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “AFAD’dan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçesinde 20/05/2024 tarihinde saat 15:28’de 4.0 (ML) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 15:41 itibariyle ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.