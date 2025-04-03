Amasya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

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Amasya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza, Amasya-Taşova karayolu Karabük köyü mevkiinde gerçekleşti.

Takla atarak yaklaşık 56 metre boyunca savrulan araç, tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Amasya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Resim : 1

Feci kazada, aracın içinde bulunan 79 yaşındaki Fikri Güneş yaşamını yitirirken, sürücü Zikri Güneş ile eşi Döndü Güneş ağır yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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