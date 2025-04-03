Amasya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza, Amasya-Taşova karayolu Karabük köyü mevkiinde gerçekleşti.
Takla atarak yaklaşık 56 metre boyunca savrulan araç, tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Feci kazada, aracın içinde bulunan 79 yaşındaki Fikri Güneş yaşamını yitirirken, sürücü Zikri Güneş ile eşi Döndü Güneş ağır yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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