'Gezi Parkı'nın Piyanisti' Sınır Dışı Edildi

Dünyanın çeşitli meydanlarında verdiği konserlerle tanınan ünlü piyanist Davide Mortello yaklaşık 12 yılın ardından bir kez daha İstanbul’a geldi.

Gezi parkı eylemleri sırasında Taksim Meydanı’nda verdiği konser ve çaldığı şarkılarla Türkiye’de adını oldukça duyuran Martello, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulundu yüzlerce ismin tutuklanmasının ardından konser vermek amacıyla bir kez daha Türkiye’ye geldi.

Mortello, 2 Nisan Çarşamba günü, Türkiye genelinde yapılan boykot eylemi sırasında Kadıköy’de bulunan Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda piyano resitali sunacağını sosyal medya hesabından paylaşırken, konser saati ise 18.00-20.00 arası olarak ilan edilmişti.

PARA CEZASI KESİP KONSER YAPMASINA İZİN VERMEDİLER

Konser için parka gelen yüzlerce vatandaş ise piyanist Martello ile değil yüzlerce polisle karşılaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Martello, polisler tarafından alıkonulduğunu ve piyanosunun ve kendisinin alana girişine izin verilmediğini belirtti. Martello’ya karavanına takılı olan güneş panelini tescil belgesini işletmediği gerekçesiyle para cezası da kesildi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Martello, Türkiye’den ayrıldığını duyururken Bulgaristan sınırına kadar sivil polisler tarafından takip edildiğini bu neden herhangi bir noktada da duramadığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi