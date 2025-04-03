19 Suçtan Aranıyordu, Kahramanmaraş'ta Yakalandı

Kahramanmaraş'ta güvenlik güçlerinin suçlulara yönelik kararlı mücadelesi devam ediyor. Son üç ay içinde 5 evden hırsızlık, 4 motosiklet çalınması, 2 elektrikli bisiklet hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık ve 1 yağma olayına karıştığı tespit edilen M.K., polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Zanlının ayrıca, 4 ayrı hırsızlık vakası, basit yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi suçlardan da arandığı belirlendi.

Yapılan detaylı soruşturma sonucunda, M.K.'nin çaldığı 2 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, banka kartları, bir araç anahtarı, ruhsat ve bir telefon ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: İHA