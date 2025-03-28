Rize'de Film Gibi Operasyon: Evinden Ormana Kaçış Tüneli Kazdı

Rize'nin Ardeşen ilçesi Kurtuluş köyünde saklandığı belirlenen ve hakkında "Silahla yağma", "Kasten yaralama", "Tehdit", "Görevi yaptırmamak için direnme" gibi suçlardan arama kararı bulunan 51 yaşındaki İ.H., jandarma ekiplerinin düzenlediği nefes kesen operasyonla yakalandı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin saklandığı eve sabah saatlerinde baskın düzenledi. Operasyon sırasında İ.H., güvenlik güçlerine tabancayla ateş açarak kaçmaya çalıştı. Ancak jandarma ekipleri eve girerek şüpheliyi, banyo dolabının arkasına gizlenmiş ve ormana açılan tünelde kıskıvrak yakaladı.

Evde yapılan detaylı aramada, ruhsatsız 7 tabanca, 22 şarjör, 48 mermi, 2 bilgisayar, 17 yasaklı yayın ile çok sayıda silah yapımında kullanılan namlu, kabza ve mekanik parçalar ele geçirildi. Aynı zamanda, İ.H.’nin operasyonlara karşı hazırlıklı olduğu ve evini güvenlik kameralarıyla izlediği de ortaya çıktı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.H., adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA