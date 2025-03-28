Rize'de Film Gibi Operasyon: Evinden Ormana Kaçış Tüneli Kazdı

Rize'de gerçekleşen operasyon herkesi şoke etti. Hakkında 4 yıldır arama kararı bulunan İ.H., evi ile orman arasına kazdığı gizli tünelden kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı. Evinde kaçak silah atölyesi de bulunan şüphelinin, güvenlik kameralarıyla çevresini izlediği tespit edildi.

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Rize'de Film Gibi Operasyon: Evinden Ormana Kaçış Tüneli Kazdı

Rize'nin Ardeşen ilçesi Kurtuluş köyünde saklandığı belirlenen ve hakkında "Silahla yağma", "Kasten yaralama", "Tehdit", "Görevi yaptırmamak için direnme" gibi suçlardan arama kararı bulunan 51 yaşındaki İ.H., jandarma ekiplerinin düzenlediği nefes kesen operasyonla yakalandı.

Rize'de Film Gibi Operasyon: Evinden Ormana Kaçış Tüneli Kazdı - Resim : 1

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin saklandığı eve sabah saatlerinde baskın düzenledi. Operasyon sırasında İ.H., güvenlik güçlerine tabancayla ateş açarak kaçmaya çalıştı. Ancak jandarma ekipleri eve girerek şüpheliyi, banyo dolabının arkasına gizlenmiş ve ormana açılan tünelde kıskıvrak yakaladı.

Rize'de Film Gibi Operasyon: Evinden Ormana Kaçış Tüneli Kazdı - Resim : 2

Evde yapılan detaylı aramada, ruhsatsız 7 tabanca, 22 şarjör, 48 mermi, 2 bilgisayar, 17 yasaklı yayın ile çok sayıda silah yapımında kullanılan namlu, kabza ve mekanik parçalar ele geçirildi. Aynı zamanda, İ.H.’nin operasyonlara karşı hazırlıklı olduğu ve evini güvenlik kameralarıyla izlediği de ortaya çıktı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.H., adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Rize Operasyon Jandarma
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