THY'den Ramazan Bayramı İçin 395 Ek Sefer

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 27 Mart-6 Nisan tarihleri arasında 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde oluşacak ilave talebi karşılamak amacıyla 353’ü iç olmak üzere toplam 395 ek sefer planlandığını duyurdu.

Üstün, tüm yolculara şimdiden iyi uçuşlar dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA