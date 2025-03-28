THY'den Ramazan Bayramı İçin 395 Ek Sefer

Yarın başlayacak olan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Türk Hava Yolları (THY), yolcu talebini karşılamak amacıyla 395 ek sefer düzenleyeceklerini duyurdu.

THY'den Ramazan Bayramı İçin 395 Ek Sefer

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 27 Mart-6 Nisan tarihleri arasında 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde oluşacak ilave talebi karşılamak amacıyla 353’ü iç olmak üzere toplam 395 ek sefer planlandığını duyurdu.

Üstün, tüm yolculara şimdiden iyi uçuşlar dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Türk Hava Yolları (THY) Ramazan Bayramı
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