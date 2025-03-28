Aydın Otogarında Bayram Hareketliliği

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, şehir değiştirecek vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar bilet bulmakta güçlük çekiyor.

Aydın Otogarında Bayram Hareketliliği

Aydın’dan çevre illere seyahat etmek isteyen yolcular, terminallerde uzun kuyruklar yarattı. Otobüs firmaları, artan talebe yetişebilmek için ek seferler eklerken, birçok firmada yaşanan yoğun talep nedeniyle biletlerin tükendiği belirtildi.

Bayram öncesinde yolcu sayısında büyük artış olduğunu belirten otobüs firmaları, yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artacağını dile getirdi. Firma yetkilileri, ayrıca özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden Aydın’a gelen yolcu sayısının oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, ek seferler konulduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın Otobüs
İstanbul Boğazı'nda Ceset Üstüne Ceset: İki Saat Arayla Aynı Yerde Bulundu İstanbul Boğazı'nda Ceset Üstüne Ceset: İki Saat Arayla Aynı Yerde Bulundu
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
Hem Bayram Göçü Hem Sağanak! İstanbul'da Trafik Yine Kilit Hem Bayram Göçü Hem Sağanak! İstanbul'da Trafik Yine Kilit
Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi
ÇOK OKUNANLAR
Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak
Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz
Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti
Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak
Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı