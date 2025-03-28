Aydın Otogarında Bayram Hareketliliği

Aydın’dan çevre illere seyahat etmek isteyen yolcular, terminallerde uzun kuyruklar yarattı. Otobüs firmaları, artan talebe yetişebilmek için ek seferler eklerken, birçok firmada yaşanan yoğun talep nedeniyle biletlerin tükendiği belirtildi.

Bayram öncesinde yolcu sayısında büyük artış olduğunu belirten otobüs firmaları, yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artacağını dile getirdi. Firma yetkilileri, ayrıca özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden Aydın’a gelen yolcu sayısının oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, ek seferler konulduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA