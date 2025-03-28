Silahlı Paylaşıma Gözaltı

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca; 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 1 kişinin sosyal medya üzerinden tabanca ile paylaşım yaptığı belirlendi. Digor İlçesi Sulh Ceza Hakimliği kararının ardından jandarma ekiplerince adresi belirlenen şüpheli, Digor’da kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada, 1tabanca, 1 av tüfeği, 1 kelebek bıçak, 1 bıçak, 2 tüfek şarjörü ve 23 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA