Hem Bayram Göçü Hem Sağanak! İstanbul'da Trafik Yine Kilit

Ramazan Bayramı için tatil planı yapanlar iş çıkışı yollara düştü. Sağanak yağmurun da etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası kırmızıya büründü.

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Hem Bayram Göçü Hem Sağanak! İstanbul'da Trafik Yine Kilit

Ramazan Bayramı tatili bu akşam mesai bitimiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak" diyerek müjdeyi vermişti.

Hem Bayram Göçü Hem Sağanak! İstanbul'da Trafik Yine Kilit - Resim : 1

İstanbul'dan tatil için yola çıkanlar ve sağanak yağış bir araya gelince trafik kaçınılmaz oldu. Araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Hem Bayram Göçü Hem Sağanak! İstanbul'da Trafik Yine Kilit - Resim : 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.10 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. TEM Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi.

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Kaynak: DHA

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