Bayramın En Acı Karesi… Katliam Gibi Kazada Bir Aile Yok Oldu

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkiinde meydana geldi. Feke ilçesinin Tortulu Mahallesi'nde bayram ziyareti için gittiği ailesinin evinden dönen Zeynel Güleç yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.

BİR AİLE YOK OLDU

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, otomobil sürücüsü Zeynel Güleç ile eşi Ülkü (44) ve çocukları Bedirhan (17), Emirhan (14) ve Dilek Güleç'in (11) hayatını kaybettiğini belirlendi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan Saliha Özalp, Onur Özalp, İsmail Mert Özalp, Ekrem Andiç, Rıdvan Yazar, Hürü İçen, Mehmet Ali İçen, Ahmet Ohal, Ayşe Meşe ve İlkay Ocak ise ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ülkü Güleç ile 3 çocuğunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Feke Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Feke Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Baba Zeynel Güleç'in cenazesi, eşi ve 3 çocuğunun da defnedildiği Feke Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: DHA