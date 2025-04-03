Otomobil Yoldan Çıktı, 4 Yaralı

Bingöl-Elazığ karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Otomobil Yoldan Çıktı, 4 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun Kuruca mevkiinde gerçekleşti. 12 ACD 008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Bingöl Elazığ Trafik kazası
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