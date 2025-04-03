Aydın'da Korkunç Kaza: 1 Yaralı
Aydın'da bisiklet sürücü ile ticari araç çarpıştı. Korkunç kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bisiklet sürücüsü dehşeti yaşadı. Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerleyen bisiklet ile ticari araç çarpıştı.
Bisiklet sürücü genç çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Genç korkuyla şoka girdi.
Vatandaşlar panikle sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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