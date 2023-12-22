Altaylı'dan Can Atalay değerlendirmesi: 'Muhalefet sessizse ülke bitmiş, okeye dönmeye başlamıştır'

Gazeteci Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili verdiği ikinci hak ihlali kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı'dan Can Atalay değerlendirmesi: 'Muhalefet sessizse ülke bitmiş, okeye dönmeye başlamıştır'

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili dosyayı dün ikinci kez görüştü ve yeniden hak ihlali kararı verdi. Genel Kurul, Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Kararın oy çokluğuyla alındığı bildirildi.

Gazeteci Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili verdiği ikinci hak ihlali kararıyla ilgili, "Adaletin bitirilmesine muhalefet de ses çıkarmıyorsa, bitmenin ötesine geçmiş, okeye dönmeye başlamıştır." dedi.

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Altaylı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi, bir kez daha Can Atalay ile ilgili “hak mahrumiyeti’ kararı verdi.

Karar bir kez daha umursanmayacak.

Anayasa’ya göre, daha doğrusu AK Parti’nin hazırlayıp “Daha iyisi dünyada yok” diyerek halka onaylattığı Anayasa’ya göre Türk yargısında en üst organ Anayasa Mahkemesi.

O mahkeme bir karar veriyor ve karar uygulanmıyor.

Bu çok açık bir Anayasal suç.

Mahkeme aynı kararı bir kez daha veriyor.

Bu da uygulanmayacak, baştan belli.

Ve kimseden ses seda çıkmıyor.

Bir ülkede hukuk bu denli ortadan kalkmışsa, en üst yargı organının verdiği karar bile uygulanmıyorsa, bu durum tüm vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek boyuta ulaşmışsa ve buna kimse ses çıkarmıyorsa…

Ana muhalefet partisi dahil, tüm muhalefet partileri bu “rezalet” karşısında sessizse ve ihaneti yargı kararı ile tescilli 100 yıllık bir hainin hain olup olmadığı tartışması bile hukukun ayaklar altına alındığı bu meseleden daha önemli görülüyorsa…

Bu ülkede geleceğe güvenle bakmak, korkmadan bakmak kolay değildir.

Adaletin bitirildiği bir ülke bitmiştir.

Adaletin bitirilmesine muhalefet de ses çıkarmıyorsa, bitmenin ötesine geçmiş, okeye dönmeye başlamıştır."

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