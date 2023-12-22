Halil Falyalı cinayeti davasında tartışma çıktı

KKTC’de kumarhane patronu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kıbrıs’ta öldürülmesine ilişkin davanın dokuzuncu duruşması İstanbul'da görüldü. Duruşma sırasında savunma yapan Mustafa Söylemez’in avukatı Abdülhamit Saysal, savunma yaptığı sırada mahkeme başkanına parmak salladı. Duruşma başkanı, avukatı “savunmanın sınırlarını zorladığı” gerekçesiyle uyardı.

Çağlayan Adliyesi 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar Mustafa Söylemez Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Cengiz Şener Bodrum S Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Ender Yıldız İzmir 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tutuklu olan Abdurrahim Çelik, duruşma salonunda hazır bulundu. Aynı cezaevinde tutuklu olan Mehmet Faysal Söylemez, hasta olduğunu bildirerek duruşmaya katılmadı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; bugünkü duruşmada savcı, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in "tasarlayarak kasten öldürme" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istediğini yineledi. Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs'ün ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 33'er yıldan 46'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettikleri mütalaasını tekrar etti.

‘ELDİVEN BENİM DEĞİL’

Esasa ilişkin konuşan ve savunma yapmayacağını belirten Söylemez, “Benim taleplerim var. Taleplerim yerine getirildikten sonra savunma yapacağım. Bir eldiven var. Bu eldiven benim değil. Ben araba kiralamıştım. Arabanın kapısı ve camı açıktı. Eldivenin DNA’sı yapılmadan savunma yapmayacağım” dedi.

Mustafa Söylemez’in DNA yapılmasını istediği söz konusu eldiven, iddianamede, Halil Falyalı’ya düzenlenen silahlı saldırıda kullanılan iki eldivenden biri olarak yer alıyor.

HAKİM İLE AVUKAT ARASINDA TARTIŞMA

Hasta olduğunu bildiren ve savunması alınmayan Faysal Söylemez’in avukatı Abdulhamit Saysal, savunma yaparken zaman zaman mahkeme başkanına parmak salladı. Mahkeme başkanı, avukatı savunma sınırların aşmaması konusunda uyardı. Avukat, daha sonra mahkeme heyetine yargılama usulüne ilişkin tavsiyelerde bulundu. Heyet tavsiyelere ihtiyacı olmadığını, mahkeme heyetinin bunu iyi bildiğini ve savunma yapmasına devam etmesi gerektiğini söyledi. Avukat, mahkemeden üç ay süre verilmesi talebinde bulundu.

‘SON KEZ’ SÜRE VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davada yargılanan ancak firari olduğu için hakkında yakalama kararı verilen Cemil Önal'ın dosyası ayrılmıştı. Önal’ın 7 Aralık’ta Hollanda'da yakalandığı açıklandı. Mahkeme, Cemil Önal’ın iadesi için Hollanda makamlarına yazı yazdı. Mahkeme ayrıca, “son kez” süre verilmesine, Mustafa Söylemez ve Faysal Söylemez’in savunma yapmaması halinde ikilinin susma hakkını kullandığı yönünde değerlendirme yapacağına karar verdi. Duruşma 19 Ocak 2024 tarihine ertelendi.