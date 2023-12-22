Çankırı'da deprem

AFAD, Çankırı'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Çankırı'da deprem

Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

AFAD, depremin 7.06 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.

Sarsıntı saat 12:50 sularında gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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