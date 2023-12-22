Çankırı'da deprem
AFAD, Çankırı'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.
AFAD, depremin 7.06 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.
Sarsıntı saat 12:50 sularında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2023-12-22
Saat:12:50:17 TSİ
Enlem:40.99361 N
Boylam:33.43333 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/WpjDRvW0mI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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