"Vahşi Batı"ya döndü: İstanbul'da kız arkadaşını beklerken öldürüldü

Son dönemde artan silahlı saldırılara yenisi eklendi. İstanbul Sultangazi’de kız arkadaşını karşılamak için otelden çıkan Barış Özdoğan silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

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"Vahşi Batı"ya döndü: İstanbul'da kız arkadaşını beklerken öldürüldü

İstanbul Sultangazi’de kız arkadaşını karşılamak için otelden çıkan Barış Özdoğan silahsaldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otelden çıkan adamın, içinde kız arkadaşının bulunduğu taksiye yöneldiği sırada uğrağı silahlı saldırı sonucu yere yığıldığı görülüyor.

Olay dün akşam saatlerinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan bir otel önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre kaldığı otelden dışarı çıkarak kız arkadaşını karşılamak isteyen 21 yaşındaki Barış Özdoğan’a, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş edilmiş, vücudun farklı yerlerine birden fazla mermi isabet eden Barış Özdoğan, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Vahşi Batı"ya döndü: İstanbul'da kız arkadaşını beklerken öldürüldü - Resim : 1

KIZ ARKADAŞI AYNI TAKSİYLE UZAKLAŞTI

Cinayet anının güvenlik kamerası kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şüphelilerin olduğu siyah renkli araç otelin önüne geliyor. Bu esnada kız arkadaşının geldiği taksiye yönelen Barış Özdoğan’a siyah otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş ediliyor. Mermilerin hedefi olan Özdoğan olduğu yere yığıldığı ve kız arkadaşının da aynı taksiyle oradan uzaklaştığı görülüyor. Saldırı anı ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. Cinayetle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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