Tarihi eser kaçakçılığı: Kitap ele geçirildi 4 şüpheli yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen kitabın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele kapsamında durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Araçta, tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi. Araçtaki S.Ş, İ.U.A, E.U. ve E.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA