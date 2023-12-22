Haddehanenin hurdalığında top mermisi bulundu

Karabük’te bir haddehanenin hurdalığında 1.Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu düşünülen patlamamış top mermisi kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

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Haddehanenin hurdalığında top mermisi bulundu

Olay, Karabük Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir demir çelik haddehanesinin hurdalığında meydana geldi. Top mermisini fark eden çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve bomba imha uzmanı bölgeye sevk edilirken ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu değerlendirilen top mermisi bulunduğu yerden alınarak güvenli bir bölgeye götürüldü. Patlamamış olan top mermisi kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

Kaynak: İHA

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