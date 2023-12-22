KYK'larda neler oluyor? Cevizlibağ'daki yurtta asansör düştü

Bir KYK'da daha asansör düştü!



Cevizlibağ Atatürk KYK Yurdu'nda asansör önce 7. kattan 4. kata bir süre sonra -1. kata düştü. İçinde bulunan arkadaşlarımız fenalaştı.



Yurt müdürlüğü ise ihmallerini gizlemeye çalışıyor. Sorunları kapatmayın, çözün @GSB_KYGM. pic.twitter.com/o6HvzWtKCm