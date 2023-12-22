KYK'larda neler oluyor? Cevizlibağ'daki yurtta asansör düştü

KYK yurtlarında yaşanan asansör 'kazalarına' bir yenisi daha eklendi. İstanbul’da Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda bir asansör 7. kattan önce 4. kata sonra -1. kata düştü. Asansör içerisinde bulunan öğrenciler fenalaştı.

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KYK'larda neler oluyor? Cevizlibağ'daki yurtta asansör düştü

Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında son dönemde asansör kazaları meydana geliyor. Aydın’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda 26 Ekim 2023’te arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş adlı üniversite öğrencisi yaşamını yitirmişti.

Ertaş’ın hayatını kaybettiği acı olayın ardından ülkenin farklı yerlerindeki yurtlardan asansör kazaları haberleri geldi.

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CEVİZLİBAĞ’DA ASANSÖZ KAZASI: ÖĞRENCİLER FENALAŞTI

İstanbul’da Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda bir asansör 7. kattan önce 4. kata sonra -1. kata düştü. Asansör içerisinde bulunan öğrenciler fenalaştı.

Barınamıyoruz Hareketi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yurt müdürlüğünün ihmallerini gizlemeye çalıştığı belirtildi.

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