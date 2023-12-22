Honda, 2,6 milyon aracını geri çağıracak

Honda Motor'un, parça imalatçısının ürettiği yakıt pompasındaki kusur nedeniyle ABD içinde 2,6 milyon aracını geri çağıracağı duyuruldu.

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Honda, 2,6 milyon aracını geri çağıracak

Honda Motor, parça imalatçısı Denso Corp. tarafından üretilen yakıt pompasında kusur saptadığını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre; yakıt pompasının aracın durmasına yol açabileceğinin tespit edildiği ve ABD içinde 2,6 milyon aracın geri çağrılacağı belirtildi.

Geri çağırılacak modellerin 2017-2020 döneminde üretilen Accord, Civic, Fit ve Acura MDX modellerini kapsadığı aktarıldı.

Firma açıklamasında, "kusurlu yakıt pompasına sahip modellerde şimdiye kadar kaza ve yaralanma saptanmadığı" bildirildi.

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