Sazan sarmalı operasyonu: 36 kişiyi 13 milyon dolandıran Azerbaycanlılar Zonguldak'ta yakalandı

Zonguldak’ta Türkiye genelinde 36 kişiyi 13 milyon lira dolandıran ve aralarında İran, Azerbaycan uyruklu zanlıların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına alındı. Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlıların adliyedeki sorgusu sürüyor.

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Sazan sarmalı operasyonu: 36 kişiyi 13 milyon dolandıran Azerbaycanlılar Zonguldak'ta yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ülke genelindeki çeşitli şehirlerde 36 kişiyi 13 milyon lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Zonguldak merkezli başlatılan operasyon eş zamanlı olarak Antalya, Adana, İstanbul ve Mersin’de de gerçekleştirildi.

Sazan sarmalı operasyonu: 36 kişiyi 13 milyon dolandıran Azerbaycanlılar Zonguldak'ta yakalandı - Resim : 1

KRİPTO HESAPLARA AKTARDILAR

Araç alım satımında kullanılan sazan sarmalı yönteminin yanı sıra bir çok dolandırıcılık yönetimi kullanan şüpheliler, dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları da kripto hesaplara yatırarak aklamaya çalıştıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 8’i İran uyruklu, 1’i Azerbaycan uyruklu toplam 13 zanlının Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. 13 zanlının adliyedeki sorguları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Zonguldak Operasyon Polis dolandırıcılık
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