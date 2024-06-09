Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın teklifini reddeden NOW TV’den açıklama

NOW TV’den yapılan açıklamada ‘Moderatör olsun ama soru sormasın' denildiği için Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın canlı yayına çıkma tekliflerinin reddedildiği belirtildi.

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Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın teklifini reddeden NOW TV’den açıklama

Fenerbahçe’nin başkan adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etmişti. Daha önce yayının NOW TV’de yapılacağı belirtilse de iki tarafın talepleri doğrultusunda Habertürk seçilmişti.

Söz konusu yayında bazı durumlarda tansiyon yükselse de ikili birbirlerine yönelik eleştirilerini düzeyli tutmaya çalıştı. Kimilerine göre ise bu ‘pek’ işe yaramadı. Program, dün akşam izlenme rekorları da kırdı fakat moderatör Ahmet Selim Kul'un müdahale edememesi, hatta programı bile düzgün şekilde kapatamaması gündem olmuştu.

Bu yayından önce gergin anların yaşandığı ortaya çıkmıştı. Gerginliğe dikkat çeken Ali Koç da canlı yayında bu duruma dikkat çekerek, “Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi. Yayına 10 dk geç başladık, arkadaşları ayıramadık” demişti.

NOW TV'DEN AÇIKLAMA

NOW TV’nin yayını neden kabul etmediği ise gündem olmuştu. Yaşananlardan sonra ise NOW TV’den Spor Digital’e açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Taraflar moderatör istemedi. Ardından 'Moderatör olsun ama soru sormasın' denildi. NOW TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk teklifi kabul etmedi ve yayın iptal oldu.”

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