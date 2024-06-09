Yerlikaya'ya vatandaşlık verilen yabancı uyruklu kişilerin sayısı soruldu; 'yönetmeliğe göre yürütülmekte' diyerek geçiştirdi!

CHP’li Bakırlıoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakırlıoğlu, 2018-2024 yılları arasında Türkiye Vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişi sayısını sorduğu önergesinin yanı sıra, “Bilgi edinme hakkı” kapsamında sorusunu İçişleri Bakanlığı’na da iletti.

Bakan Yerlikaya’nın yanıtında ise sorular görmezden gelindi. Yanıtta yalnızca, “Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin iş ve işlemler, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yürütülmektedir” ifadesi yer aldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; CHP’li Bakırlıoğlu, “Biz bakandan bir sayı beklerken Yerlikaya, sorularımıza dalga geçer gibi bir yanıt vermiştir. Bu tek satırlık yanıt, bakanın mültecilerle ilgili durumun ciddiyetini kavrayamadığının göstergesidir. Kimden, neyi saklıyorsunuz?” dedi. Bu soruları sormalarındaki amacın Mayıs 2023 seçimlerindeki açıklanamayan seçmen sayısı olduğuna işaret eden Vehbi Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Yaptığımız hesaplamalara göre son beş yılda Türk vatandaşlığı almış en az 800 bin yeni seçmen bulunmaktaydı. Türkiye’nin kaderi 400 bin dolara vatandaşlık sattıkları kişilere bırakılmıştır.”