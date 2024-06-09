Ali Koç-Aziz Yıldırım buluşması: Canlı yayın öncesindeki gergin anların görüntüsü sızdı

Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın çıktığı canlı yayından önce stüdyoda yaşanan gergin anlara ilişkin görüntü sızdırıldı. Görüntülerde Acun Ilıcalı'nın sesini yükselttiği duyuldu.

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Ali Koç-Aziz Yıldırım buluşması: Canlı yayın öncesindeki gergin anların görüntüsü sızdı

Fenerbahçe’nin başkan adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etmişti. Söz konusu yayında bazı durumlarda tansiyon yükselse de ikili birbirlerine yönelik eleştirilerini düzeyli tutmaya çalıştı. Ancak kimilerine göre bu ‘pek’ işe yaramadı. Program, dün akşam izlenme rekorları da kırdı.

YAYIN ÖNCESİ GERGİNLİK

Koç ve Yıldırım taraflarının program öncesi Habertürk stüdyosunda tartıştığı ortaya çıktı. Bu tartışmaya dikkat çeken Ali Koç da canlı yayında bu duruma dikkat çekerek, “Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi. Yayına 10 dk geç başladık, arkadaşları ayıramadık” demişti.

Tartışmada Koç’la birlikte yol yürüyen Acun Ilıcalı’nın da sesini yükselttiği duyuluyor.

O görüntüler şöyle:

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