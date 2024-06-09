Eski TÜGVA yöneticisi, üniversite hastanesine müdür olarak atandı!

TÜGVA il teşkilat başkanı olarak da görev yapan Serdar Selman Savran, üniversite hastanesinin müdürü olarak atandı.

Eski TÜGVA yöneticisi, üniversite hastanesine müdür olarak atandı!

AKP’nin 31 Mart seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi gibi kentteki birçok belediyeyi kaybetmesinin ardından belediyelerdeki üst düzey yöneticilerin üniversite kadrosuna alındığı ve yönetici yapıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; bu isimler arasında Pamukkale Belediyesi’nin hukuk işleri müdürü Serdar Selman Savran da yer alıyor. TÜGVA il teşkilat başkanı olarak da görev yapan Savran, üniversite hastanesinin müdürü olarak atandı. Savran bu atamadan birkaç gün sonra da üniversitenin genel sekreter yardımcılığına getirildi.

Üniversite İdari Personel Sendikası Genel Başkanı İbrahim Güzel atamaların devam edeceğini idda ederken Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Denizli Şube Sekreteri Ferit Yıldız, “Üniversitede yıllardır çalışan ve kadro bekleyen personel var” tepkisini gösterdi.

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