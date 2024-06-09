Depremde 67 kişiye mezar olmuştu... Eski AKP’li Meclis üyesinin binası denetlenmemiş!

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki yedi katlı Yunus Kaya Apartmanı da ihmaller zinciriyle yıkıldı. Apartman, 6 Şubat 2023’teki depremde en az 19’u çocuk toplam 67 kişiye mezar oldu.

67 kişinin ölümüne neden olan, binayı inşa eden müteahhit AKP’li Yunus Kaya ise depremin olduğu dönemde Nurdağı Belediyesi’nde Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olarak görev alıyordu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden 7 akademisyene hazırlatılan bilirkişi raporunda, binanın 2013 yılında inşa edildiği ve binaya ait zemin etüt raporu ile statik projelerin bulunmadığı ifade edildi.

Raporda, müteahhit Yunus Kaya, şantiye şefi, yapı denetim firması yetkilileri, statik uygulama denetçisi ve kontrol elemanının asli kusurlu olduğu, mimari proje müellifi ile belediye yetkililerinin ise tali kusurlu olduğu ifade edildi.

DENETİM HİZMETİ ALINMADI

Müteahhit Yunus Kaya, 6 Mart 2023’te savcılık ifadesinde, inşa ettiği 13 binanın üçünde insanların öldüğünü iddia ederek şunları söyledi:

“Lise mezunuyum. Liseden sonra kamu kurum ve kuruluşlarına araç ve servis hizmeti kiralama işi ile akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptım. 2011 yılında bakanlıktan aldığım müteahhitlik belgesiyle de müteahhitliğe başladım.”

Hazırlanan iddianamede ise Kaya’nın “Binayı yönetmeliğe uygun inşa etmediği, teknik şartlara aykırı davrandığı için yıkımdan sorumlu olduğu, binayı yapı denetim hizmeti almadan tamamladığı” vurgulandı. Yakınlarını kaybedenler ve depremzedeler, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan yargılanan ve Tarsus Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kaya’nın hak ettiği cezayı almasını istiyor.

"GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜLER"

Yunus Kaya Apartmanı’nda yakınları kaybedenlerden biri de Antep’teki Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan. Apartmanın ihmaller zinciri nedeniyle yıkıldığını vurgulayan Kalkan, “Yaşanan acı depremde birçok vatandaşımızı kaybettik. Yapılan soruşturmalarda vatandaşlarımızın nasıl göz göre göre ölüme götürüldüğüne bir kez daha tanıklık ediyoruz. AKP'nin gözbebeği ve Nurdağı Eski Meclis Üyesi Yunus Kaya'nın bir apartmanında kuzenimi kaybettim. Dosyayla ve yargılamayla ilgili süreçleri inceleyince birçok usulsüzlüğün ortaya çıktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"CEZA ALSINLAR"

“Söz konusu apartmana ait imzasız yapı ruhsatı düzenlemişler” diyen Uğur Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet savcısının incelemesi sonucu yapı denetim kuruluşunun iş listesinde taşınmazla ilgili bir kayda rastlanmıyor ve yapı ruhsatında belirtilen yapı denetim kuruluşu bilgisinin asılsız olduğu ortaya çıkıyor. Dosyada verilen statik projenin binayla ilgili olmadığı ortaya çıkıyor. Çatı katında dört adet bağımsız bilimin Planlı Alanlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırı olarak ruhsatlandırıldığı tespit ediliyor. Bina temel zemininin killi çakıldan oluştuğu, taban yalıtımının yapılmadığı tespit ediliyor.

Bu durumlar keşke depremden önce daha sıkı tespitler incelemeler yapılarak ortaya çıkarılmış olsaydı. O zaman belki de bu kadar vatandaşımızı kaybetmezdik. Sadece bu apartmanda hayatını kaybeden 67 vatandaşımız var. Yargılamaların biraz daha hızlı yapılarak, bu kişilerin bir an önce hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz. Bu süreçler ceza verilerek öylece kalmamalı. Bundan sonra yapılan yapılarla ilgili daha ciddi denetimler ve incelemeler de yapılmalı.”

MERSİN’E ESKİ KAYMAKAM KAÇIRDI

Deprem felaketinden kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nurdağı’na gitmişti. Erdoğan’ın önünü kesen Ünal Yıldırım adlı bir yurttaş, “Sayın Cumhurbaşkanım yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük darbeyi ilçemizde Yunus Kaya vurdu. Bu kişi de şu an yakalanmadı” diye isyan etti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yunus Kaya, 23 Şubat 2023 tarihinde yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin Erdemli’de yakalandı. Kaya’nın eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri tarafından Antep’ten Mersin’e götürüldüğü anlaşıldı. Ayrıca Yunus Kaya’nın yakalanmadan önce Mersin’de servetinin bir kısmını devrettiği ortaya çıkmıştı.