CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aybüke öğretmeni andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batman'da 2017'de PKK terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andığı paylaşımında, "Batman'da 7 yıl önce PKK terör örgütünce şehit edilen öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum. #AybükeYalçın" dedi.