CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aybüke öğretmeni andı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 yıl önce 22 yaşında terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ı andı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batman'da 2017'de PKK terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andığı paylaşımında, "Batman'da 7 yıl önce PKK terör örgütünce şehit edilen öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum. #AybükeYalçın" dedi.
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