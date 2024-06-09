CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aybüke öğretmeni andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 yıl önce 22 yaşında terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ı andı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aybüke öğretmeni andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batman'da 2017'de PKK terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andığı paylaşımında, "Batman'da 7 yıl önce PKK terör örgütünce şehit edilen öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum. #AybükeYalçın" dedi.

Aybüke öğretmen görev yaptığı yerde anıldıAybüke öğretmen görev yaptığı yerde anıldıGüncel

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Özgür Özel PKK Terörle Mücadele Şehit Öğretmen
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