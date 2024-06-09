Dışişleri, İsrail'in Nuseyrat Mülteci kampı saldırısını lanetledi

İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat Mülteci kampına düzenlediği saldırı hakkında açıklama yayımlayan, Dışişleri Bakanlığı ortaya çıkan vahşeti lanetlediğini duyurdu.

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Dışişleri, İsrail'in Nuseyrat Mülteci kampı saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat Mülteci kampına düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

''İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz.

İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze’de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir.

Uluslararası Adalet Divanı’nda 1948 Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail’in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.''

Kaynak: ANKA

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